Про це повідомляє Управління СБ України в Харківській області.

В активну зону “Джерела нейтронів” завантажено 37 паливних ядерних елементів. Руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи.

СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею екоцид (ст. 441 Кримінального кодексу України). Українська сторона продовжує збирати докази до Гааги. Яких ушкоджень зазнала будівля і чи є постраждалі – в СБУ не уточнили.

Зазначимо, що Північноатлантичний Альянс все ще відмовляється запровадити закрите небо над Україною. Це вже третій атомний об’єкт, який атакують російські терористи.