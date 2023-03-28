Ввечері 27 березня росіяни розстріляли зі сторони РФ автомобіль, що рухався територією Сумської області. Внаслідок атаки є постраждала.

Про це повідомила пресслужба Сумської окружної прокуратури.

Зазначається, що прокурори проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Слідчі зауважили, що 27 березня 2023 року у вечірній час окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території Російської Федерації прицільно обстріляли транспортний засіб, що рухався дорогою на північній околиці села Голишівське в напрямку села Рижівка Сумського району.

Унаслідок обстрілу 54-річна водійка зазнала поранення.

Після фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження їх передадуть до Управління Служби безпеки України в Сумській області.