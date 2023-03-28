Про це повідомила пресслужба Сумської окружної прокуратури.
Зазначається, що прокурори проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Слідчі зауважили, що 27 березня 2023 року у вечірній час окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території Російської Федерації прицільно обстріляли транспортний засіб, що рухався дорогою на північній околиці села Голишівське в напрямку села Рижівка Сумського району.
Унаслідок обстрілу 54-річна водійка зазнала поранення.
Після фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження їх передадуть до Управління Служби безпеки України в Сумській області.
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