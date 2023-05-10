Російські окупаційні війська готуються "евакуювати" з Енергодара Запорізької області близько 3100 осіб, з яких 2700 - працівники ЗАЕС.

Про це повідомляє Енергоатом.

Зазначається, що насамперед окупанти збираються “евакуювати” 2700 працівників Запорізької АЕС, котрі підписали контракт з фейковим АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС” або іншим підприємством Росатома, та членів їхніх родин.

“Таким чином, російські окупанти доводять свою неспроможність забезпечити експлуатацію Запорізької атомної електростанції, оскільки нині там катастрофічно бракує кваліфікованого персоналу”, – мовиться у повідомлені.

В Енергоатомі додали, що навіть тих українських фахівців, які погодились співпрацювати з окупантами, планують “евакуювати”, що ще більше загострить нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані.

“Водночас Енергоатом зі свого боку вживає всіх можливих заходів щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції в перший період після її деокупації. Така команда вахтовим методом формуватиметься із працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на контрольованій Україною території, а також фахівців з інших атомних станцій”, – наголосили у компанії.

В Енергоатомі резюмували, що єдиний шлях припинення російського безладу на ЗАЕС – це найшвидша деокупація Енергодар, Запорізької АЕС та відновлення українського контролю над атомною електростанцією.