Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що попри обмежені та локальні контратаки України на Бахмутському напрямку, окупанти, імовірно, зобов'язались посилити свої наступальні атаки.

Про це йдеться у звіті ISW.

До таких висновків експерти дійшли після деяких заяв. Зокрема “глава” так званої “ДНР” Денис Пушилін наголосив, що війська РФ посилили атаки у районі Бахмута.

Також один з російських мілблогерів повідомив про розгортання чотирьох батальйонів на флангах навколо Бахмута, аби зупинити прориви ЗСУ.

Фахівці додали, що такі заяви окупантів підтверджують слова заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, котра 15 травня заявила, що війська РФ розгортають додаткові повітряно-десантні сили на флангах Бахмута, переводячи їх з інших ділянок фронту.

Українські військові офіційні особи продовжують вказувати, що Україна проводить набагато більш обмежені операції в районі Бахмута, ніж російські сили, які, схоже, відновили основні зусилля в Бахмуті.

16 травня Маляр заявила, що в той час, як українські війська звільнили приблизно 20 квадратних кілометрів території за останні дні, російські сили продовжують досягати незначних успіхів у Бахмуті.

Командувач Східного угруповання військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська продовжують використовувати концепцію “активної оборони” під час контрударів у невизначених районах поблизу Бахмута.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий вкотре наголосив, що головною метою української оборонної операції в районі Бахмута є виснаження російських сил у цьому районі.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 16 травня, свідчать, що українські сили досягли незначних успіхів на схід від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), хоча станом на 16 травня ISW не спостерігала жодних подальших досягнень України навколо Бахмута”, – зауважили експерти.

В ISW також додали, що повідомлення про підкріплення військ РФ у районі Бахмута свідчить про те, що російські сили продовжують зосереджувати там наступальні можливості.

Переміщення російських військ з інших ділянок фронту в район Бахмута, ймовірно, є відповіддю на триваючу занепокоєність росіян щодо стабільності лінії фронту в цьому районі на тлі подальшої деградації ПВК “Вагнер”в наступі для захоплення Бахмута.

Ці занепокоєння, ймовірно, були більш виразними в останні дні, коли ЗСУ здобули деякі успіхи навколо Бахмута і, можливо, спонукали Росію до подальшої концентрації тактичних наступальних зусиль у цьому районі.

Підкріплення також, ймовірно, покликане посилити здатність вагнерівців швидко захопити решту Бахмута та продемонструвати тактичну перемогу Росії перед можливими невдачами під час української контрнаступальної операції.

“ISW оцінює, що російське військове командування, ймовірно, вирішило змінити пріоритети операцій і зусиль підтримки в останні тижні, щоб підготуватися до потенційних українських контрнаступальних операцій, хоча триваюча концентрація на Бахмуті може свідчити про те, що безпосередні тактичні проблеми можуть підривати більші зусилля”, – резюмували фахівці.