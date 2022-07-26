Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Подібне бажання перейменувати Маріуполь пропонують російські окупанти та прихильники “руского мира”. Вони заявляють про таке у маси.

“Вперед у минуле!” – написала мерія про можливу ініціативу.

Радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram розповів, що стосовно такого проговорився керівник ветеранського руху окупації Афганістану Василь Туряница в інтерв’ю окупантам. Це обговорювалося разом з планами росіян провести псевдореферендум та на ньому “проголосувати” за перейменування міста.

Зазначимо, що Маріуполь мав назву Жданов у часи радянської влади — з 1948 по 1989 роки. Місто назвали так на честь місцевого уродженця й одного з комуністичних діячів СРСР Андрія Жданова.