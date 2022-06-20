Про це повідомили в етері телемарафону.
За словами заступниці міністра оборони Ганна Маляр, зараз тривають “без перебільшення” вирішальні бої в районі Сєвєродонецька. Плани ворога охоплює вихід на адміністративні рубежі Луганської області.
Російська армія кинула фактично всі свої сили та засоби для того, щоб штурмувати населені пункти довкола. Окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників. Крім того, вони хочуть взяти в оточення угруповання ЗСУ, яке здійснює оборону Лисичанська та Сєвєродонецька.
Українські воїни продовжують боротися за кожен метр нашої землі. За словами заступниці міністра, вони роблять все можливе, щоб утримати території та не допустити оточення.
- Нагадаємо, навколо Сєвєродонецька та Лисичанська тривають інтенсивні бойові дії. ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поблизу обласного центру.
- Російські військові окупували більшість житлових кварталів Сєвєродонецька. Проте Збройні сили України контролюють понад третину міста.
- Розпочалася сто сімнадцята доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, активно обстрілює населені пункти.