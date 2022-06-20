Окупаційні війська РФ хочуть захопити Луганську область приблизно до 26 червня. Ворог отримав таке завдання від найвищого керівництва.

Про це повідомили в етері телемарафону.

За словами заступниці міністра оборони Ганна Маляр, зараз тривають “без перебільшення” вирішальні бої в районі Сєвєродонецька. Плани ворога охоплює вихід на адміністративні рубежі Луганської області.

Російська армія кинула фактично всі свої сили та засоби для того, щоб штурмувати населені пункти довкола. Окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників. Крім того, вони хочуть взяти в оточення угруповання ЗСУ, яке здійснює оборону Лисичанська та Сєвєродонецька.

Українські воїни продовжують боротися за кожен метр нашої землі. За словами заступниці міністра, вони роблять все можливе, щоб утримати території та не допустити оточення.