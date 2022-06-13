Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Окупанти не планують надавати жодних компенсацій чи допомогти у відновленні пошкодженого майна. За словами Петра Андрющенка, передбачено лише знесення і часткова допомога будматеріалами.
Крім того, так звана “гуманітарна допомога” від окупантів надаватиметься тільки непрацездатним.
“Крок за кроком Росія та окупаційна влада починає озвучувати справжні плани в Маріуполі. Містяни нікому не потрібні, їм відведено функцію сучасних рабів та живого щита”, – заявив Андрющенко.
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