Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Окупанти не планують надавати жодних компенсацій чи допомогти у відновленні пошкодженого майна. За словами Петра Андрющенка, передбачено лише знесення і часткова допомога будматеріалами.

Будувати гуртожиток “живого щита” закінчать не раніше середини липня. Воно передбачає лише 2 тисячі осіб, тому як виживатимуть інше це питання.

Крім того, так звана “гуманітарна допомога” від окупантів надаватиметься тільки непрацездатним.

“Крок за кроком Росія та окупаційна влада починає озвучувати справжні плани в Маріуполі. Містяни нікому не потрібні, їм відведено функцію сучасних рабів та живого щита”, – заявив Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко