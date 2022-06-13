До 1 вересня окупаційні війська РФ планують знести зруйноване житло у Маріуполі. Для громадян, котрі втратили будинки внаслідок війни, РФ не планує надавати грошові компенсації.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Окупанти не планують надавати жодних компенсацій чи допомогти у відновленні пошкодженого майна. За словами Петра Андрющенка, передбачено лише знесення і часткова допомога будматеріалами.

Будувати гуртожиток “живого щита” закінчать не раніше середини липня. Воно передбачає лише 2 тисячі осіб, тому як виживатимуть інше це питання.