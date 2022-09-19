За останні десять днів бойових дій Росія втратила щонайменше чотири бойові літаки. Втрата авіація впливає на ефективність окупантів.

Про це повідомили в британській розвідці.

Розвідники наголосили, що зростання втрат серед російських військово-повітряних сил є результатом того, що вони йдуть на більший ризик. Окупанти намагаються надати безпосередню повітряну підтримку російським наземним силам під тиском наступу ЗСУ.

Аналітики підкреслили, що не завжди російські пілоти обізнані з ситуацією. Існує ймовірність того, що деякі літаки РФ заблукали над територією України. У результаті вони потрапляли в щільні зони протиповітряної оборони через швидку зміну ліній фронту.

“Тривала відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним з найважливіших чинників, що підкріплює крихкість її операційної структури в Україні”, — додали в розвідці.