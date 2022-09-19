Про це повідомили в британській розвідці.
Розвідники наголосили, що зростання втрат серед російських військово-повітряних сил є результатом того, що вони йдуть на більший ризик. Окупанти намагаються надати безпосередню повітряну підтримку російським наземним силам під тиском наступу ЗСУ.
Аналітики підкреслили, що не завжди російські пілоти обізнані з ситуацією. Існує ймовірність того, що деякі літаки РФ заблукали над територією України. У результаті вони потрапляли в щільні зони протиповітряної оборони через швидку зміну ліній фронту.
“Тривала відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним з найважливіших чинників, що підкріплює крихкість її операційної структури в Україні”, — додали в розвідці.
- Росія зіштовхується з усе більшими проблемами при відстоюванні окупованих територій Херсонської області. Ймовірно, Збройні сили України зможуть відвоювати значну частину, якщо не всю, західної Херсонської області найближчими тижнями.