Українські розвідники розповіли, що російські військові все більше цікавляться, як потрапити у полону до ЗСУ. Останніми тижнями на гарячу лінію проєкту "Хочу жити" надійшло понад 2 тисячі звернень.

Про це повідомило ГУР Міноборони.

За словами представника розвідка Андрія Юсова, сплеск звернень від окупантів розпочався після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області. Іншою хвилею стало оголошення мобілізації у Росії.

За його словами, на гарячу лінію стали дзвонити не тільки солдати, які вже є на теренах України. До проєкту звертаються ті, кого щойно мобілізували, але ще перебувають в Росії, або їхні родини. Звернення надходять і від тих, хто підозрює, що їх можуть мобілізувати, і “про всяк випадок уточнюють інформацію”.

Розвідка встановила, що в межах мобілізації роздали повістки 100 тисячам осіб. Їх відправляють у найнебезпечніші точки фронту.

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