Про це повідомило ГУР Міноборони.
За словами представника розвідка Андрія Юсова, сплеск звернень від окупантів розпочався після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області. Іншою хвилею стало оголошення мобілізації у Росії.
За його словами, на гарячу лінію стали дзвонити не тільки солдати, які вже є на теренах України. До проєкту звертаються ті, кого щойно мобілізували, але ще перебувають в Росії, або їхні родини. Звернення надходять і від тих, хто підозрює, що їх можуть мобілізувати, і “про всяк випадок уточнюють інформацію”.
Розвідка встановила, що в межах мобілізації роздали повістки 100 тисячам осіб. Їх відправляють у найнебезпечніші точки фронту.
Раніше #Букви розповідали, як російським військовим здатися у полон.
- Російські загарбники готуються до оборони у Луганській області: мінують під’їзні дороги, мости та адміністративні будівлі, натомість масових втеч серед окупантів немає.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше офіційно визнав, що його країна бере участь у так званій “спеціальній військовій операції” Росії в Україні.
- Втеча росіян з РФ спричинить величезні наслідки для робочих місць та як результат економіки. Президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію на 300 тисяч осіб, але з 21 вересня близько 360 тисяч людей вже вирушили до Грузії, Казахстану та інших країн.