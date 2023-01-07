У Центрі національного спротиву повідомили, що російські війська можуть підірвати дамбу сватівського водосховища з метою сповільнити наступ українських воїнів.

Про це йдеться у пресслужбі ЦНС.

Зазначається, що до тимчасово окупованого Сватового на Луганщині прибув російський інженерно-саперний підрозділ аби вивчити можливість підривання дамби місцевого водосховища.

“Таким чином ворог розраховує сповільнити просування збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби”, – мовиться у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що такі діє – це навмисне руйнування української інфраструктури і вони не мають доцільності, адже не змінять ситуацію на полі бою.

“Також звертаємо увагу, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення. Всі відповідальні за цей злочин будуть зафіксовані й не уникнуть покарання”, – резюмували у Центрі нацспротиву.