Про це повідомив етері національного телемарафону речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Окупанти вже здійснювали таку операцію. На початку березня російські диверсійно-розвідувальні групи проникали до Одеської області через Дунай. Проте українські військові відреагували на окупантів й атаку було відбито.

Війська РФ зазнали втрат, та дехто встиг відступити. Більше подібних спроб з боку РФ не було, але ризики повторення операції залишаються.