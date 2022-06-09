Про це повідомив етері національного телемарафону речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Окупанти вже здійснювали таку операцію. На початку березня російські диверсійно-розвідувальні групи проникали до Одеської області через Дунай. Проте українські військові відреагували на окупантів й атаку було відбито.
Війська РФ зазнали втрат, та дехто встиг відступити. Більше подібних спроб з боку РФ не було, але ризики повторення операції залишаються.
Напрямок через Дунай ретельно відстежують українські військові. Також в області зберігається ймовірність завдання ракетних ударів із Криму або силами корабельного угруповання.
- Нагадаємо, російські військові почали частіше вдаватися до ударів застарілими протикорабельними ракетами. ЗСУ відкинули окупантів на 100 кілометрів від берега.
- Українські захисники продовжують успішний наступ на Херсонському напрямку, звільняючи тимчасово окуповані Росією території.