Росіяни придумали для цього новий термін – “розмінування природним шляхом”. За словами військовослужбовця ФСБ РФ з позивним “Каспій”, полонених можуть змусити ще копати окопи.

“Обговорювався начебто момент: на допомогу вам чи місту Маріуполю на розмінування природним шляхом, або на окопи хочуть визначити затриманих з Мелітополя”, — сказав окупант.

Він зазначив, що таке рішення вже погоджено з місцевими колаборантами. Тобто тими, хто виконує роль окупаційної влади.

“Тор” (співробітник ФСБ РФ) мені повідомив, що від тебе йшла ініціатива… Наше керівництво продублювало коменданту області, всі в всьому в курсі. Головне – механізм продумати”, — додав росіянин.