Про це свідчить перехоплена розмова окупантів Службою безпеки України.
Росіяни придумали для цього новий термін – “розмінування природним шляхом”. За словами військовослужбовця ФСБ РФ з позивним “Каспій”, полонених можуть змусити ще копати окопи.
“Обговорювався начебто момент: на допомогу вам чи місту Маріуполю на розмінування природним шляхом, або на окопи хочуть визначити затриманих з Мелітополя”, — сказав окупант.
Він зазначив, що таке рішення вже погоджено з місцевими колаборантами. Тобто тими, хто виконує роль окупаційної влади.
“Тор” (співробітник ФСБ РФ) мені повідомив, що від тебе йшла ініціатива… Наше керівництво продублювало коменданту області, всі в всьому в курсі. Головне – механізм продумати”, — додав росіянин.
Окупанти розглядають спосіб «розмінувати» Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля
Для цього навіть придумали новий термін: «разминирование естественным путем».
СБУ стало відомо про ці жахливі наміри загарбників із перехоплених телефонних розмов ⬇️ pic.twitter.com/m4BVICl9YQ
— СБ України (@ServiceSsu) June 9, 2022
- Спецслужби Росії розсилають на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами та у такий спосіб намагаються залякувати українських військовослужбовців.