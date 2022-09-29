Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними українських розвідників, РФ може оголосити мобілізацію на територіях Херсонської та Запорізької областей. Таке можливо після оголошення анексії.
Представник розвідки Вадим Скібіцький заявив, що метою української армії є завдання найбільших втрат Росії на полі бою. Втрати, санкційний тиск і політична ізоляція матимуть вплив на російську економіку та суспільство.
Він вважає загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України “дуже високою”.
“Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи”, – зазначив представник ГУР МО.
- У п’ятницю, 30 вересня, Кремль планує офіційно оголосити про анексію окупованих частин територій чотирьох українських областей.
- У Європейському парламенті засудили організацію так званих “референдумів” на тимчасово окупованих Росією територіях України, назвавши їх “російським відчаєм”. Водночас парламентарі пообіцяли запровадити санкції проти причетних до організації незаконного “голосування”.
- Сполучені Штати Америки й надалі будуть запроваджувати економічні санкції проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну та проведення псевдореферендумів.