На тимчасово окупованих частинах Луганської та Донецької областей мобілізоване майже все чоловіче населення. Оголосити мобілізацію можуть на інших захоплених територіях.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними українських розвідників, РФ може оголосити мобілізацію на територіях Херсонської та Запорізької областей. Таке можливо після оголошення анексії.

Представник розвідки Вадим Скібіцький заявив, що метою української армії є завдання найбільших втрат Росії на полі бою. Втрати, санкційний тиск і політична ізоляція матимуть вплив на російську економіку та суспільство.

Він вважає загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України “дуже високою”.

“Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи”, – зазначив представник ГУР МО.