Окупаційні війська вкотре відкрили вогонь по населених пунктах підконтрольної Україні частині Донбасу. Цього разу бойовики обстріляли дитячий садок у Зеленопіллі. Також під вогнем опинилася Миколаївка, внаслідок чого поранення отримала мирна мешканка: ворожий снаряд прилетів просто в будинок.

Про це повідомляє Нацполіція України у Донецькій області.

За інформацією поліції, жителька села Миколаївка отримала поранення унаслідок розриву снаряду, випущеного бойовиками. Наразі анкетні дані постраждалої встановлюються.

Окрім цього під обстрілами бойовиків опинилося й село Зеленопілля Бахмутської громади. Як зазначають правоохоронці, Зеленопілля розташоване за 5 км від лінії розмежування на Донбасі.

Унаслідок обстрілів окупантів був пошкоджений місцевий дитячий садок. На момент обстрілу четверо дітей спільно з вихователями ховалися у підвальному приміщенні. Наразі всіх дітей забрали додому батьки.

Окрім цього, обстрілами пошкоджено будинок на вулиці Ювілейній. Під час обстрілу у будинку перебувало подружжя пенсіонерів.

Наразі поліціянти фіксують наслідки обстрілу та допомагають місцевим жителям їх ліквідувати.

За фактами обстрілів розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.