Про це повідомляє Нацполіція України у Донецькій області.
За інформацією поліції, жителька села Миколаївка отримала поранення унаслідок розриву снаряду, випущеного бойовиками. Наразі анкетні дані постраждалої встановлюються.
Окрім цього під обстрілами бойовиків опинилося й село Зеленопілля Бахмутської громади. Як зазначають правоохоронці, Зеленопілля розташоване за 5 км від лінії розмежування на Донбасі.
Унаслідок обстрілів окупантів був пошкоджений місцевий дитячий садок. На момент обстрілу четверо дітей спільно з вихователями ховалися у підвальному приміщенні. Наразі всіх дітей забрали додому батьки.
Окрім цього, обстрілами пошкоджено будинок на вулиці Ювілейній. Під час обстрілу у будинку перебувало подружжя пенсіонерів.
Наразі поліціянти фіксують наслідки обстрілу та допомагають місцевим жителям їх ліквідувати.
За фактами обстрілів розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.
- Нагадаємо, у зоні операції Об’єднаних сил тривають обстріли з боку окупаційних військ, зокрема російські найманці обстріляли реактивною системою залпового вогню “Град” населені пункти.
- Також 17 лютого в Станиці Луганській, містечку в Луганській області, підконтрольні Російській Федерації бойовики обстріляли дитячий садок.