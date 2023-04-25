На Запорізькому напрямку під час риття окопів, російські військові розрили скотомогильник, внаслідок чого заразилися сибірською виразкою.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

За його словами, зараз підрозділ російських військ перебуває на карантині.

“Окупанти рили окопи, випадково розрили скотомогильник і підчепили сибірську виразку… Ні, це не епізод з фільму жахів – це реалії буття свинособак на Запорізькому напрямку. Мінус ворожий підрозділ тепер сидить на карантині. А двох російських військових спочатку привезли до лікарні Мелітополя, але після підтвердження діагнозу швидко списали – вивезли у невідомому напрямку”, – розповів Іван Федоров.

Зазначимо, що в Україні триває 426-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 187 тисяч російських окупантів.

Також за повідомленням Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та 3 ударів по зенітно-ракетних комплексах. Окрім того, наші захисники збили 10 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Довідково. Сибірська виразка – гостре, особливо небезпечне інфекційне захворювання всіх видів сільськогосподарських, домашніх і диких тварин, а також людей. Проходить у людей найчастіше з ураженням шкіри й утворенням особливого карбункула, набряку та регіонарного лімфаденіту на тлі гарячки та інтоксикації, рідше з ураженням легеневої, кишкової систем.