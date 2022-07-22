Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами, з 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка росіяни зачиняють місто на в’їзд та на виїзд. Він заявив, що будуть проводитися посилені “фільтраційні та антипартизанські заходи”.
Джерела міської адміністрації зауважили, що це відбуватиметься на тлі невдалої ночі для військових РФ у Бердянську, де вони втратили певну кількість своїх солдатів. Як зазначив Андрющенко, у Маріуполі очікується багато жорстких заходів.
Радник попросив містян бути пильними та не наражати себе на небезпеку. За рекомендаціями Андрющенка маріупольцям варто: вичистити телефони, без зайвої необхідності не відходити від домівок, оминати блокпости та допомагати одне одному.
- Нагадаємо, намагаючись окупувати Маріуполь, росіяни обстрілювали з артилерії цивільне населення та скидали бомби з літаків. Полонений військовослужбовець РФ, котрим виявився русифікований татарин, зізнався, що спогади про події у місті викликають у нього жах.
- Також окупанти вирішили позбавити українців прав власності на нерухомість у Маріуполі. Таке рішення почне діяти відсьогодні.
- Росіяни продовжують викрадати українське зерно на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Маріуполі, та використовувати цивільних, як “живий щит” для його перевезення.