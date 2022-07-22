Так звана "влада" тимчасово окупованого РФ Маріуполя протягом трьох днів заборонить в'їзд та виїзд з міста. Причина — пошуки людей, які не згодні з діями росіян.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, з 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка росіяни зачиняють місто на в’їзд та на виїзд. Він заявив, що будуть проводитися посилені “фільтраційні та антипартизанські заходи”.

Джерела міської адміністрації зауважили, що це відбуватиметься на тлі невдалої ночі для військових РФ у Бердянську, де вони втратили певну кількість своїх солдатів. Як зазначив Андрющенко, у Маріуполі очікується багато жорстких заходів.

Радник попросив містян бути пильними та не наражати себе на небезпеку. За рекомендаціями Андрющенка маріупольцям варто: вичистити телефони, без зайвої необхідності не відходити від домівок, оминати блокпости та допомагати одне одному.