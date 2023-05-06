Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти розпочали пришвидшену евакуацію колаборантів та російських військових на захоплених територіях Запоріжжя. Ймовірно, вони готуватимуться до провокацій.

Про це він повідомив в етері телемарафону.

За словами Федорова, до 24 лютого у Мелітополі проживало понад 150 тисяч людей, але після повномасштабного вторгнення виїхала щонайменше половина мешканців. Втім, окупанти завезли своїх людей. Йдеться про військовослужбовців, спецслужбовців, поліціянтів, рятувальників та вчителів.

“Хочу зазначити, що та часткова евакуація, яку вони оголосили, йде надто швидко. Є версія, що вони можуть готуватися до провокації, робити це саме серед цивільних”, — сказав Федоров.

Він навів у приклад Токмака, де з 5 травня почали масово евакуювати людей. Зараз там шалені черги по хліб, бензин закінчився на більшості заправок, а людей виписують із лікарень.

“Можна сказати, що раз на 20-30 хвилин від’їжджає звідти автобус або колона автобусів. Але, що цікаво, цивільних людей у цих автобусах — лише третина. А інші — це лише переодягнені військові”, — додав міський голова Мелітополя.

Автобуси їдуть до тимчасово окупованого Бердянська. У місті залишають цивільних, а військових натомість продовжують везти до Маріуполя.

Припускається, що через те, що підвозу продуктів та ліків не буде, уже за декілька днів і магазини, і лікарні будуть порожніми. Також Федоров зауважив, що окупанти можуть повністю знеструмити місто, адже бояться контрнаступу ЗСУ.

Він заявив, що під час такої евакуації окупанти збираються прикриватися цивільним населенням як живим щитом і чинити провокації.

Евакуація відбувається також й в Мелітополі, де 5 травня на території гімназії №1 та центральної площі Перемоги стоять автобуси, що забирають колаборантів.

На окупованій території досі стоїть ворожа техніка: “Тож сьогодні не можна сказати, що військові РФ тікають з нашої території”, — резюмував Іван Федоров.