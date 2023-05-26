Окупанти на захоплених ними територіях Запорізької області заявили, що Україна буцімто готує "провокації на ЗАЕС". Про відповідні дії з боку росіяни вже попереджали у ГУР.

Джерело: російська прокремлівська агенція ТАСС, посилаючись на так званого “голову” окупаційної “адміністрації” Володимира Рогова.

За його словами, Київ нібито “може найближчим часом влаштувати провокацію на ЗАЕС” та “звинуватити у ній РФ”, аби “припинити роботу місії МАГАТЕ на станції”.

ТАСС пише, що провокацію на ЗАЕС Київ готовий зробити “силами розвідки під керівництвом британських спецслужб”.

Раніше у Головному управлінні розвідки України заявили, що протягом найближчих годин росіяни готують масштабну провокацію, імітуючи аварію на Запорізькій атомній електростанції.

За словами українських розвідників, для цього окупанти проведуть удар безпосередньо по території ЗАЕС. Згодом вони мають оголосити про аварійний витік радіоактивних речовин. Також РФ планує звинуватити Україну.