Триває триста перша доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські загарбники й надалі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках й намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав трьох ракетних ударів та авіаційного удару по цивільних об’єктах в Запорізькій області. В місті Гуляйполе російська авіація цинічно вдарила по міській лікарні. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація – без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах;

, , та напрямках ситуація – без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах; На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка і Амбарне Харківської області;

напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка і Амбарне Харківської області; На Куп’янському напрямку зафіксовано вогневе ураження по районах населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області;

напрямку зафіксовано вогневе ураження по районах населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області; На Лиманському напрямку ворог не припиняє обстрілювати райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині;

напрямку ворог не припиняє обстрілювати райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині; На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області;

напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області; На Авдіївському напрямку ворог обстріляв Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині;

напрямку ворог обстріляв Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині; На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області;

напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області; На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнав населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області, передмістя та місто Херсон і місто Очаків Миколаївської області. В цих населених пунктах є постраждалі серед мирних жителів.

Крім того, підтверджено вогневе ураження 15 та 16 грудня цього року ворожих складів боєприпасів в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області. Детонація на зазначених складах тривала понад 20 годин.

Своєю чергою, 20 грудня вогневого ураження зазнали окупанти, що скупчились на польовому аеродромі в районі Каховки Херсонської області. Там перебували близько 30 одиниць артилерійських систем різного типу, САУ та РСЗВ, а також боєприпаси та пально-мастильні матеріали. Детальна інформація щодо втрат техніки та особового складу уточнюється.

У населеному пункті Новобогданівка Запорізької області окупанти організували польовий шпиталь. У Новотроїцькому, що на Херсонщині, російські загарбники переоблаштували місцеву лікарню для лікування своїх поранених. Хворих місцевих жителів примусово “виписано”. У цьому населеному пункті окупанти посилили контррозвідувальні заходи. Все це свідчить про значні втрати ворога.

Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також наші захисники збили ворожий БпЛА типу “Форпост”, який коштує близько 6 мільйонів доларів США. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України водночас уразили пункт управління та два райони зосередження живої сили окупантів.