За даними Генерального штабу ЗСУ противник “продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати”.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Згідно з повідомленням Генштабу, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області російські окупанти заборонили доступ до території, що оточує міський морг у західній частині міста. На території самого моргу спостерігається нагромадження до десяти санітарних автомобілів та кількох автомобілів-рефрижераторів. Рух медичних автомобілів у напрямку північної лінії бойових дій продовжується.

На Лиманському напрямку протягом доби противник також вів наступальницькі бої в районі Білогорівки, проте успіху не мав.

На Бахмутському напрямку російські окупанти здійснювали наступальні дії поблизу Білої Гори, теж без успіху.