Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Згідно з повідомленням Генштабу, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області російські окупанти заборонили доступ до території, що оточує міський морг у західній частині міста. На території самого моргу спостерігається нагромадження до десяти санітарних автомобілів та кількох автомобілів-рефрижераторів. Рух медичних автомобілів у напрямку північної лінії бойових дій продовжується.
На Лиманському напрямку протягом доби противник також вів наступальницькі бої в районі Білогорівки, проте успіху не мав.
На Бахмутському напрямку російські окупанти здійснювали наступальні дії поблизу Білої Гори, теж без успіху.
- Основні зусилля військ РФ зосереджені на повній окупації Донецької та Луганської областей. На цих напрямках тривають важкі бої. За минулу добу тут відбулось 34 бойових зіткнення.