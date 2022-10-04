Окупанти намагалися атакувати Одесу іранським дроном-камікадзе Shahed-136

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь”.

Силами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над морем.

Нагадаємо, що наприкінці серпня США заявили, що Росія володіє іранськими безпілотниками, здатними нести зброю. За словами офіційних осіб, росіяни забрали безпілотники з іранського аеродрому та перевезли їх назад до РФ вантажними літаками в середині серпня.

Також у Сполучених Штатах вважають, що іранські безпілотники, які Росія використовує на війні в Україні, зазнали “численних невдач” на полі бою.

Довідка. Shahed-136 – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км.