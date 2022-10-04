російсько-українська війна
13:46 Лукашенко офіційно визнав, що Білорусь бере участь у так званій «спецоперації» Росії в Україні
13:31 Окупанти намагалися атакувати Одесу іранським дроном-камікадзе Shahed-136
13:18 Цього тижня МВФ розгляне запит України на екстрене фінансування обсягом 1,3 мільярда доларів – Reuters
13:16 Поліція РФ готує нові підрозділи, аби приборкати антимобілізаційні протести – ГУР
13:03 У Великому Бурлуці на Харківщині знайшли ще одну російську катівню
12:30 Оголошена Путіним мобілізація дуже вдарить по російській економіці — Politico
12:21 Центр протидії дезінформації при РНБО спростував матеріал видання La Repubblica про російський підводний човен «Бєлгород»
11:56 «Попався на вудку Кремля»: міністр оборони Литви прокоментував дописи Ілона Маска
11:48 Росіяни розгорнули мобільні призовні пункти на кордоні з Естонією та Латвією
11:42 До Казахстану втекли понад 200 тисяч росіян після оголошення мобілізації
11:02 Північна Корея підтримала анексію українських територій Росією
10:34 «Я все ще підтримую Україну»: Ілон Маск відповів Зеленському після своїх дописів щодо «примирення» України та Росії
10:26 Британські розвідники вважають, що у РФ є проблеми з навчанням та оснащенням мобілізованих вояків
10:07 418 дітей загинули внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні
09:40 Рішення щодо 8 санкційного пакета проти РФ ухвалять 4 жовтня — посол Польщі в ЄС
09:08 Дніпропетровщина: росіяни накрили з «Градів» Нікополь, є 4 поранених
08:49 В Італії заморозили нерухомість двох російських олігархів – Reuters
08:42 Росіяни на Луганщині шукають чоловіків дронами — голова ОВА
08:19 «Молодець»: Медведєв похвалив твіти Ілона Маска
07:50 Внаслідок нічного ракетного удару по Харкову загинула одна жінка
07:30 4 жовтня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:12 Дощі по всій Україні та пориви вітру на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
01:03 Росіяни обстріляли Харків: інформація щодо постраждалих уточнюється
00:57 Україна оцінює шкоду навколишньому середовищу від вторгнення РФ у $35 млрд
00:19 Велика Британія перебуватиме під «значним ризиком» дефіциту газу цієї зими – енергетичний регулятор

03 жовтня

23:56 Україна на шляху до досягнення бойових цілей – Пентагон
22:55 В РФ змінили командувача Західного військового округу
22:32 У Кремлі заявили, що РФ «має проконсультуватися перед розмежуванням регіонів України, на які вона претендує»
22:07 «Коли знадобиться сантехнік – зателефоную Маску» – Кислиця нагадав винахіднику, що той не займається політикою
21:44 Франція хоче «зробити вартість війни нестерпною для Росії» – глава французького уряду

Окупанти намагалися атакувати Одесу іранським дроном-камікадзе Shahed-136

Російські військові намагалися атакувати Одесу іранським дроном-камікадзе типу Shahed-136.

Вівторок, 4 жовтня 2022, 13:31
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь”.

Силами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над морем.

Нагадаємо, що наприкінці серпня США заявили, що Росія володіє іранськими безпілотниками, здатними нести зброю. За словами офіційних осіб, росіяни забрали безпілотники з іранського аеродрому та перевезли їх назад до РФ вантажними літаками в середині серпня.

Читайте також:

Як визначити іранський дрон-камікадзе Shahed-136

Також у Сполучених Штатах вважають, що іранські безпілотники, які Росія використовує на війні в Україні, зазнали “численних невдач” на полі бою.

Довідка. Shahed-136 –  дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км.

Теги: війна, Shahed-136, війна, Одеса, ОК "Південь", російська агресія, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook