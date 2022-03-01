Окупанти нанесли удар по Київській телевежі.

Про це повідомляють у МВС

В Києві перебої з трансляцією телепередач.

Очевидці опублікували перші фото і відео з місця події. Повідомляється, що найближчим часом буде ввімкнено резервне мовлення та трансляцію частини каналів буде відновлено .

Деталі події уточнюються.

Нагадаємо, що Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що Росія може запустити масштабну операцію з дезінформації про капітуляцію української влади. До планів окупантів за словами Резнікова входить спричинення перебоїв зі зв’язком. Опісля можуть розповсюджуватися фейкові документи про капітуляцію, начебто підписані українськими посадовцями.