В неділю вранці окупанти завдали ракетних ударів по аеропорту в Івано-Франківську та по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області. Масштаби руйнувань поки встановлюються.

Про це повідомили мери Івано-Франківська та Львова.

Від самого ранку в Івано-Франківську було чути вибухи. За попередньою інформацією, це наслідок ракетного удару по аеропорту міста. Деталі події з’ясовуються, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Також окупанти завдали ракетного удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині. За наявною інформацією, було випущено 8 ракет. Всі деталі події так само ще встановлюються.

У виданні New York Times наголошують, що ракетний удар стався “небезпечно близько до польського кордону”. Саме на території Польщі розквартировано додаткові сили НАТО, які укріплюють східний фланг альянсу. В навчаннях території Яворівського полігону раніше брали участь військовослужбовці низки західних країн, зокрема США.