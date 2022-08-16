Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

Окупанти намагаються створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках. Для цього вони використовують будь-яку можливість.

За минулий день російські війська намагалися шість разів наступати, але ЗСУ змусили їх відступити. Дотепер тривають бої на трьох ділянках на межі Луганської та Донецької областей. Зокрема в районі Лисичанського НПЗ.

Ворог веде обстріли з артилерії. Вони атакують населені пункти і позиції українських військових ворог. За ніч окупанти здійснили чотири танкових атаки та чотири авіаудари.

Ворог не припиняє ракетний терор. Один з боєприпасів влучив у будівлю, де розташувалися поліцейські з Луганської області, які зараз базуються в сусідній області.

На тимчасово окупованих територіях посилено мобілізаційні заходи.

“Це обумовлено не лише значними втратами росіян на фронті, а й відсутністю мотивації воювати”, – додав Гайдай.