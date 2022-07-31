Російські окупанти відмовили міжнародному гуманітарному руху "Червоний Хрест" у доступі до колонії в Оленівці (Донецька область), де нещодавно були убиті понад 50 українських військових.

Про це інформує пресслужба відомства.

“Червоний Хрест” засудив убивство військовополонених: “Ми рішуче засуджуємо нещодавній напад на колонію для військовополонених в Оленівці. У збройному конфлікті в Україні було втрачено надто багато життів і зруйновано сімей”.

Вони відразу запросили доступ до Оленівки та військовополонених, пропонуючи медичну допомогу пораненим, підтримку в евакуації важкопоранених до найближчих медичних закладів і в наданні ресурсів для ідентифікації загиблих.

“Ми готові підтримати повернення та передачу останків. Ми продовжуємо нашу роботу, щоб донести новини до сімей, які втратили зв’язок із близькими під час цього конфлікту“, – наголосили у відомстві.

Окупанти відмовили “Червоному Хресту”, попри те, що надання МКЧХ доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій.

“Ми не припинимо шукати доступу до цих військовополонених і до всіх військовополонених у цьому міжнародному збройному конфлікті, до яких ми ще не мали доступу”, – наголосили у відомстві.