Про це інформує пресслужба відомства.
“Червоний Хрест” засудив убивство військовополонених: “Ми рішуче засуджуємо нещодавній напад на колонію для військовополонених в Оленівці. У збройному конфлікті в Україні було втрачено надто багато життів і зруйновано сімей”.
Вони відразу запросили доступ до Оленівки та військовополонених, пропонуючи медичну допомогу пораненим, підтримку в евакуації важкопоранених до найближчих медичних закладів і в наданні ресурсів для ідентифікації загиблих.
“Ми готові підтримати повернення та передачу останків. Ми продовжуємо нашу роботу, щоб донести новини до сімей, які втратили зв’язок із близькими під час цього конфлікту“, – наголосили у відомстві.
Окупанти відмовили “Червоному Хресту”, попри те, що надання МКЧХ доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій.
“Ми не припинимо шукати доступу до цих військовополонених і до всіх військовополонених у цьому міжнародному збройному конфлікті, до яких ми ще не мали доступу”, – наголосили у відомстві.
- Нагадаємо, що вчора бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.
- Пізніше Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі Оленівської колонії.
- Розвідники вважають, що спричинення вибухів в Оленівській колонії бойовики не узгодили з керівництвом міністерства оборони Росії.
- Згідно з офіційною заявою тимчасово виконуючого обов’язки командира полку “Азов” майора Микити Надточія захисники полку розцінюють масове вбивство українських військовополонених 29 липня 2022 року в селі Оленівка, як акт публічної страти.
- Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки до та після вибухів у колонії в окупованій Оленівці (Донецька область), де російські загарбники утримують українських військовополонених.