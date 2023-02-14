Попри те, що ворожа армія продовжує атакувати на багатьох ділянках фронту, вона не накопичила достатню бойову потужність для наступу на жодних напрямках.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що протягом останніх трьох днів сили Групи “Вагнера” майже напевно здобули додаткові невеликі успіхи навколо північних околиць спірного міста Бахмут на Донбасі, включно з селом Красна Гора.

Проте, організована українська оборона в цьому районі продовжується. Тактичне російське просування на південь від Бахмута, ймовірно, мало невеликий прогрес, пишуть розвідники.

На півночі, а саме на ділянці Креміна-Сватове Луганської області, російські війська здійснюють безперервні наступальні дії, хоча кожна локальна атака залишається надто малою для досягнення значного прориву.

Росія, ймовірно, прагне повернути назад деякі здобутки українських сил, досягнутих у вересні-листопаді 2022 року. Британські розвідники припустили, що їхньою найближчою метою є просування на захід до річки Жерберець.

Загалом, як відзначили в розвідці Сполученого Королівства, поточна оперативна картина свідчить про те, що російські сили отримують накази просуватися в більшості секторів, але вони не накопичили достатню наступальну бойову потужність на жодному напрямку для досягнення вирішального ефекту.