Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Зазначається, що протягом останніх трьох днів сили Групи “Вагнера” майже напевно здобули додаткові невеликі успіхи навколо північних околиць спірного міста Бахмут на Донбасі, включно з селом Красна Гора.
Проте, організована українська оборона в цьому районі продовжується. Тактичне російське просування на південь від Бахмута, ймовірно, мало невеликий прогрес, пишуть розвідники.
На півночі, а саме на ділянці Креміна-Сватове Луганської області, російські війська здійснюють безперервні наступальні дії, хоча кожна локальна атака залишається надто малою для досягнення значного прориву.
Росія, ймовірно, прагне повернути назад деякі здобутки українських сил, досягнутих у вересні-листопаді 2022 року. Британські розвідники припустили, що їхньою найближчою метою є просування на захід до річки Жерберець.
Загалом, як відзначили в розвідці Сполученого Королівства, поточна оперативна картина свідчить про те, що російські сили отримують накази просуватися в більшості секторів, але вони не накопичили достатню наступальну бойову потужність на жодному напрямку для досягнення вирішального ефекту.
- Експерти Інституту вивчення війни зазначили, що президент РФ Володимир Путін продовжує підтримувати російське міноборони на тлі значних втрат Росії у Вугледарі. Це може свідчити про те. що РФ буде лише посилювати наступ на цьому напрямку.
- Посилаючись на дані Генерального штабу Збройних сил України, Міноборони Великої Британії вважає, що за останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з першого тижня вторгнення в Україну.
- У розвідці Великої Британії зауважили, що РФ, ймовірно, від січня намагається відновити великі наступальні операції в Україні. Однак найближчими тижнями Кремлю навряд чи вдасться наростити сили, аби змінити хід війни.