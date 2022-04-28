Про це йдеться у дописі Гайдая у Facebook.
Він повідомив, що російські війська наступають на Оріхове, унаслідок чого кількість обстрілів значно зросла. Проте успіхів у наступі не мають і продовжують зазнавати втрат.
Також продовжуються позиційні бої у Рубіжному та Попасній.
Окрім цього, протягом 27 квітня було вбито 4-ох цивільних, є поранені. Також російські окупанти знищили 17 житлових будинків.
Загалом минулої доби загарбники вели обстріли по всіх містах Луганщини. Найважча ситуація:
– у Лисичанську, де протягом дня унаслідок ворожих обстрілів виникло чимало пожеж у різних районах міста. Горіли цілі квартали. Унаслідок пожеж знищено 13 будинків, одна людина загинула
– у Новодружеську загинув один чоловік та ще одна жінка отримала поранення. Також у місті була пожежа у трьох будинках
– у Сєвєродонецьку унаслідок обстрілу лікарні загинула одна людина, також у місті горів магазин
– у Нижньому унаслідок обстрілів росіян двоє мешканців отримали поранення
– у Гірському одна людина загинула. Також унаслідок горіння трансформатора у місті зникли світло та мобільний зв’язок. Відновити роботу трансформатора неможливо, тому місто залишиться без електроенергії та зв’язку
Загалом протягом 27 квітня рятувальники Луганщини погасили 21 пожежу у підконтрольних українській владі містах.
- Нагадаємо, у Луганській області російські солдати обстріляли Сєверодонецьку лікарню, де поранені та хворі отримували медичну допомогу. Внаслідок злочинних дій росіян одна жінка загинула.
- Також у Луганській обласній військовій адміністрації повідомили, що у Сєвєродонецьку священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату співпрацював з незаконними збройними формуваннями.