Про це йдеться у дописі Гайдая у Facebook.

Він повідомив, що російські війська наступають на Оріхове, унаслідок чого кількість обстрілів значно зросла. Проте успіхів у наступі не мають і продовжують зазнавати втрат.

Також продовжуються позиційні бої у Рубіжному та Попасній.

Окрім цього, протягом 27 квітня було вбито 4-ох цивільних, є поранені. Також російські окупанти знищили 17 житлових будинків.

Загалом минулої доби загарбники вели обстріли по всіх містах Луганщини. Найважча ситуація:

– у Лисичанську, де протягом дня унаслідок ворожих обстрілів виникло чимало пожеж у різних районах міста. Горіли цілі квартали. Унаслідок пожеж знищено 13 будинків, одна людина загинула

– у Новодружеську загинув один чоловік та ще одна жінка отримала поранення. Також у місті була пожежа у трьох будинках

– у Сєвєродонецьку унаслідок обстрілу лікарні загинула одна людина, також у місті горів магазин

– у Нижньому унаслідок обстрілів росіян двоє мешканців отримали поранення

– у Гірському одна людина загинула. Також унаслідок горіння трансформатора у місті зникли світло та мобільний зв’язок. Відновити роботу трансформатора неможливо, тому місто залишиться без електроенергії та зв’язку

Загалом протягом 27 квітня рятувальники Луганщини погасили 21 пожежу у підконтрольних українській владі містах.