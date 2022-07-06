Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти не захопили всі населені пункти у регіоні. Зокрема важкі бої тривають у декількох селах поблизу Лисичанська.

Про це він заявив у відеозверненні.

За словами Гайдая, попри захоплення всіх великих міст Луганської області, вийти на адмінкордон регіону окупантам досі не вдалось, адже важкі бої тривають у декількох селах навколо Лисичанська.

Очільник Луганщини зауважив, що деякі населені пункти вже по декілька разів переходили то під російський, то під український контроль.

Він додав, що російські окупанти мають успіх, оскільки у них більше артилерії, аніж в українських воїнів. За допомогою озброєння окупанти знищують міста та оборонні позиції ЗСУ.

Окрім цього Гайдай повідомив, що у тимчасово окупованому Лисичанську залишилось близько 15 тисяч мешканців, а у Сєвєродонецьку – 8 тисяч.

Загалом з 24 лютого 2022 року з Луганської області евакуювались близько 300 000 осіб.

На тимчасово окупованій території Луганщини майже не залишилось чоловіків. Окупанти відправляють на фронт навіть тих, у кого є так звана “бронь” від мобілізації.