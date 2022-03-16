Про це повідомляє прес-служба Генерального управління розвідки Міністерства оборони України.

В тимчасово окупованому Луганську пункт видачі тіл загиблих “мобілізованих” відкрито у магазині “Копійка”. Тіла видає “поліція” окупаційної армії. Родичам загиблих видають лише свідоцтво про смерть, але пояснень про місце і обставини загибелі їхніх рідних не повідомляють. Так само їм не видають і компенсацій за смерть “новобранців” (навіть за наявності у них російського паспорта), попри те, що родичам загиблих на війні проти України росіян обіцяють компенсацію в 12 млн рублів.

За даними ГУР МО України, на тимчасово окупованих територіях Донецької області продовжується набір особового складу до 1 Армійського корпусу війська окупантів. Переважну більшість “новобранців” відправляють у місця проведення найбільш важких боїв. Здебільшого, повідомляють у ГУР МО України, “новобранці” на передовій розчищають перешкоди та риють окопи. Відомо, що втрати серед “мобілізованих” з ОРДЛО становлять 70-80% .

З метою приховання реальних втрат, окупанти почали спалювати тіла значної кількості загиблих “мобілізованих” з ОРДЛО та добровольців з території РФ на території Донецького металургійного комбінату. Точна кількість спалених тіл невідома, повідомляють у ГУР МО.