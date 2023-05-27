Росіяни відмовляються спільно з українською владою організувати "коридор" для виїзду цивільних з тимчасово окупованої території Луганської області через Запоріжжя на підконтрольну Україні територію.

Джерело: керівник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він зауважив, що прямого сполучення з тимчасово окупованими територіями через лінію зіткнення немає. Тому, місцева влада намагалася пропрацювати цю ситуацію з росіянами, аби через Запоріжжя зробити коридор для цивільних.

Однак, представники окупаційної “адміністрації” так званих “ДНР” та “ЛНР” категорично відмовилися від перемовин з українськими державними органами та з гуманітарними організаціями.

Лисогор зазначив, що наразі люди намагаються виїхати з окупованої частини Луганщини через РФ в Європу, а звідти — в Україну.

“Але там є багато питань, бо для чоловіків ця дорога взагалі закрита, бо відразу на блокпостах їх забирають “на службу”, на війну проти України, щоб використати їх як живу силу. І взагалі, це дуже дорого. Так, якщо їхати через Росію у Європу, це близько 500 чи 700 євро коштує, щоб провезли, і немає ніякої гарантії”, — зауважив Лисогор.