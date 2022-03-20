Танк наблизився до будинку для людей похилого віку впритул. Ворожу техніку поставили навпроти будинку і почали стріляти.
“Ті, хто доживали свій вік у будинку – 56 людей – загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату”, — написав Сергій Гайдай.
Наразі дістатися до місця трагедії досі неможливо. Окупанти продовжують знищувати житлові райони українських міст та селищ з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.
- Нагадаємо, Маріуполь продовжує свою боротьбу за існування в умовах цілковитої блокади військами окупантів. Ворог переважає чисельно, однак, Збройні сили України успішно чинять йому опір.
- Окупанти планують залучати неповнолітніх у війні проти України. Відповідний документ з’явився у розпорядженні українських розвідників.
- Ворог обстріляв Маріуполь Донецької області з моря. Російські загарбники застосували для атаки чотири важко озброєних бойових кораблів військово-морського флоту Росії.