Окупанти облаштували катівню в пансіонаті поблизу Святогірської Лаври

Служба безпеки України викрила ще одну катівню. Російські окупанти облаштували місце незаконного утримання людей в пансіонаті неподалік від Святогірської Лаври в Донецькій області.

Про це повідомила СБУ.

Окупанти утримували у катівні місцевих жителів. Ув’язнювали тих, хто підтримував територіальну цілісність України.

Слідчі СБУ нині встановлюють кількість та особи постраждалих. Також ведуться роботи зі встановлення російських окупантів, причетних до катувань.

Силовики та оперативники виявили предмети, які напряму вказують на ознаки тортур. Нині триває комплекс слідчо-оперативних заходів.