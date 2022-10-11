Про це повідомила СБУ.
Окупанти утримували у катівні місцевих жителів. Ув’язнювали тих, хто підтримував територіальну цілісність України.
Слідчі СБУ нині встановлюють кількість та особи постраждалих. Також ведуться роботи зі встановлення російських окупантів, причетних до катувань.
Силовики та оперативники виявили предмети, які напряму вказують на ознаки тортур. Нині триває комплекс слідчо-оперативних заходів.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу тривають слідчо-оперативні дії.
Окупанти облаштували катівню в пансіонаті поблизу Святогірської Лаври // 9 фото
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