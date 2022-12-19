Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.
Протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів за допомогою БПлА типу “Shahed-136”, а також здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти, цивільна інфраструктура та мирне населення.
Поточну добу противник розпочав із застосування ударних БПлА, детальна інформація буде надана після уточнення.
- На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- На Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області та Білокопитове -Сумської.
- На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.
- На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Ягідне, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.
- На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.
- На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та реактивної артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовано біля Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник уражав з реактивної та ствольної артилерії райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області; Червоногригорівка і Нікополь – Дніпропетровської та Садове, Херсон, Комишани і Кізомис Херсонської області. Є постраждалі серед мирних жителів.
Окупанти продовжують обшуки населення на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. Особлива увага приділяється мобільним телефонам і смартфонам.
Збільшилась кількість загарбників у населених пунктах Мелітопольського району. Крім того, російські окупанти розглядають можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога.
- Росіяни зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує використовувати всі сили та засоби, намагаючись прорвати нашу оборону.
- Учора у Генштабі зазначили, що протягом доби Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 склади боєприпасів