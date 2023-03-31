Сьогодні, 31 березня, в Авдіївці Донецької області внаслідок російського обстрілу загинув 5-місячний хлопчик разом зі своєю бабусею. Батьки дитини зазнали поранень. Напередодні вони відмовилися евакуювати сина.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

“Жахлива трагедія в Авдіївці: під вогнем російської армії загинув 5-місячний хлопчик та його бабуся. Мати й батько дитини поранені”, — йдеться в повідомленні.

За словами Кириленка, навіть в умовах повномасштабної війни, цієї трагедії можна було уникнути. Він розповів, що вчора, 30 березня поліціянти вкотре вмовляли мати хлопчика подумати виїхати з міста.

Проте, як зауважив голова ОВА, навіть жорстка розмова не призвела до результату — жінка навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце: “А сьогодні сталося непоправне”, — додав Кириленко.

Досі деяким людям евакуація видається незрозумілим та зайвим кроком, — пише Кириленко. Втім, це єдине, що здатне зберегти життя.

“Вкотре звертаюся до цивільних, які всупереч здоровому глузду залишаються у прифронтовій зоні: евакуюйтеся! Надаємо для цього усе необхідне. Правоохоронці ризикують власним життям, щоб врятувати ваше — не нехтуйте цим. Збережіть себе та своїх дітей”, — закликав голова Донецької ОВА.

Нагадаємо, що на прифронтових територіях батьки ховають дітей у підвалах, аби уникнути примусової евакуації, а інші відмовляються виїжджати, бо не вірять у можливість отримати житло чи допомогу від держави.