13 червня російські окупаційні війська обстріляли автомобіль "УАЗ" у Сумській області, внаслідок чого загинуло 6 осіб.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Напередодні війська РФ обстріляли Середино-Будську територіальну громаду на Сумщині.

Під ворожий вогонь потрапив автомобіль “УАЗ”, який рухався дорогою.

Унаслідок злочинних дій окупантів загинуло 6 осіб в автомобілі: двоє цивільних та четверо працівників лісового господарства.

За фактом обстрілу розпочато розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).