Джерело: Офіс генерального прокурора
Напередодні війська РФ обстріляли Середино-Будську територіальну громаду на Сумщині.
Під ворожий вогонь потрапив автомобіль “УАЗ”, який рухався дорогою.
Унаслідок злочинних дій окупантів загинуло 6 осіб в автомобілі: двоє цивільних та четверо працівників лісового господарства.
За фактом обстрілу розпочато розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Вночі 14 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Одесі. Як наслідок – троє осіб загинуло, ще 13 зазнали поранень.