Ворог продовжує обстрілювати українські міста. Цього разу під ударом опинився житловий будинок на Оболоні та завод "Антонов" у Києві.

Про це повідомляють пресслужби Головного управління ДСНС України в м. Києві та КМДА.

Близько 5 ранку 14 березня до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло звернення про пожежу у житловому будинку на Оболоні. Займання сталося внаслідок влучання невідомого об’єкта в будівлю. Частково зруйновано сходову клітину з 1 по 3 поверхи, фасад частково пошкоджено по всій висоті дев’ятиповерхового будинку. В квартирах, які знаходяться на 3 та 4 поверхах сталася пожежа.

О 7:04 пожежу було локалізовано, а близько восьмої ранку ліквідовано. За попередньою інформацією внаслідок події загинула одна людина, трьох людей було госпіталізовано і дев’ятьом було надано допомогу на місці події. Пожежники врятували 15 осіб та евакуювали з будинку ще 63 людей.

Також сьогодні під удар потрапив завод “Антонов”. На територію підприємства влучило 3 ворожі ракети. Пожежу вже вдалося локалізувати. За попередніми даними, жертв немає. На місці події працюють співробітники ДСНС. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник у коментарі Суспільному.