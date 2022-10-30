Про це повідомило Оперативне командування “Північ” у Facebook.

Спостерігачі зафіксували обстріли між 12:40 до 13:04. Можливо, що окупанти завдали ударів зі ствольної артилерії 122 мм. Обстріли велися в напрямку населеного пункту Галаганівка.

Серед особового складу Збройних сил України та техніки втрат немає. Не надходило інформації щодо втрат серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури.

Зазначимо, що окупанти регулярно завдають ударів по населених пунктах Чернігівської та Сумської областей із мінометів та артилерії.