Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

“Чорнобаївку Херсонського району сьогодні обстріляли російські окупанти. Внаслідок удару дістала поранення дитина. Її доправили до дитячої обласної клінічної лікарні”, — йдеться в повідомленні.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що ворог не припинив артилерійські обстріли підрозділів українських військ та населених пункті на правому березі річки Дніпро. Зокрема, росіяни обстрілювали Чорнобаївку та Херсон.

Протягом доби військові РФ п’ять разів завдавали ударів лише по Херсону.