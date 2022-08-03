Сьогодні, 3 серпня, о 12:50 російські загарбники обстріляли Чугуїв Харківської області з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

Внаслідок обстрілів міста є один загиблий та двоє поранені. Загиблий та одна поранена є громадянами Російської Федерації. Чоловік, який загинув, знаходився у себе вдома під час ракетного обстрілу.

Сергій Болвінов зазначив, що російські війська щодня обстрілюють місто Харків та область, їх ціль – тероризм, загибель якнайбільшого числа мирних мешканців.

Нагадаємо, що близько 4 ранку російські військові завдали два удари по Харкову. Ракети запустили із Бєлгорода, попередньо — із ЗРК С-300.

У Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю. Також ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об’єкта в Новобаварському районі. Внаслідок чого пошкоджено будівлю.

Натомість голова Харківської ОВА Олег Синєнубов додав, що протягом минулої доби ворог обстрілював Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу міста Чугуїв пошкоджені складські приміщення закладу освіти, сталася пожежа.

У Золочівській громаді — горів приватний будинок, однак рятувальники ліквідували пожежу.