28 червня близько 12 години російські окупаційні війська відрили вогонь по Вовчанській громаді на Харківщині. Загинуло троє осіб.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

За його інформацію, російську окупаційні війська відкрили вогонь по Вовчанській громаді у Чугуївському районі області.

“На жаль, внаслідок цього обстрілу загинуло одразу троє цивільних мешканців с. Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми несумісні з життям”, – повідомив очільник області.

Він додав, що всі деталі ще встановлюються, а на місці обстрілу працюють фахівці.

Варто зауважити, що сьогодні вранці війська РФ також обстріляли Харківщину. Зокрема з РСЗВ “Уран” було завдано ударів по селу Курилівка Куп’янського району.

Як наслідок – поранення зазнала 70-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на власному подвір’ї. Медики борються за її життя.