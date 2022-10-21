За добу російські армійці завдали 7 ударів по районах та інфраструктурі Донецької області, внаслідок чого є загиблі та травмовані.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська атакували Донеччину ракетами й артилерією. До того ж окупанти накрили вогнем міста Авдіївка, Бахмут та селище міського типу Велика Новосілка.

Внаслідок обстрілів було знищено та пошкоджено 19 цивільних об‘єктів – 10 житлових будинків, приміщення СТО, господарчі споруди та автомобілі. У Бахмуті від ворожого артилерійського обстрілу загинули люди, є травмовані.

У Нацполіції зазначили, що було евакуйовано ще 309 людей, а з початку обов’язкової евакуації понад 25 300 осіб, серед них 3996 – діти, 1492 – люди з інвалідністю.

Крім того, за минулу добу, 20 жовтня, на Донеччині внаслідок злочинних дій російських загарбників загинуло двоє мирних мешканців. Також було знайдено 9 тіл цивільних, яких вбили росіяни під час окупації. Так, напередодні від рук російських окупантів загинуло двоє мешканців Бахмута. Ще одна людина отримала поранення.

Окрім цього, у звільнених від російської окупації населених пунктах виявили тіла ще 9 вбитих мирних українців. Сім тіл – у Новоселівці, та ще два – у Лимані.