Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У ніч на 2 серпня російські окупанти обстріляли Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини.
По Синельниківському районі росіяни завдали ударів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Внаслідок обстрілу у Покровській громаді пошкоджено приватні будинки та автомобілі.
За попередніми даними, серед місцевих мешканців ніхто не постраждав.
Криворізький район окупанти обстріляли зі ствольної артилерії. Під вогнем опинились Широківська та Зеленодольська громади.
Люди не постраждали, однак у селі Кошове зачепило лінії електропередач. На даний час все село залишилось без електроенергії. На місці вже працюють спеціалісти.
- Нагадаємо, напередодні по Миколаєву завдали масованих ракетних ударів. Внаслідок атаки поранення отримали три людини, а також пошкоджено приватні будинки і травмпункт однієї з лікарень.
- Також 1 серпня близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район міста Харків. Поранення отримали двоє чоловіків, 30 та 72 років. Останній помер у лікарні.