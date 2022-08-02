Ніч на Дніпропетровщині знову була неспокійною. Окупанти обстріляли два райони області з РСЗВ та артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У ніч на 2 серпня російські окупанти обстріляли Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини.

По Синельниківському районі росіяни завдали ударів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Внаслідок обстрілу у Покровській громаді пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

За попередніми даними, серед місцевих мешканців ніхто не постраждав.

Криворізький район окупанти обстріляли зі ствольної артилерії. Під вогнем опинились Широківська та Зеленодольська громади.

Люди не постраждали, однак у селі Кошове зачепило лінії електропередач. На даний час все село залишилось без електроенергії. На місці вже працюють спеціалісти.