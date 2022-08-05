Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його інформацією, окупанти двічі обстріляли місто Нікополь з РСЗВ “Ураган”. Загалом по місту прилетіло 40 снарядів.
Як наслідок – пошкоджено близько 10 приватних будинків та господарських споруд. Також виникло загоряння на одному з місцевих підприємств – згоріли автобус і декілька автівок.
Серед місцевих мешканців жертв та постраждалих немає.
Також у Нікопольському районі під обстрілом опинилась Мирівська громада. По ній завдали удару з ракети Х-59. Зафіксовано руйнування житла. З ладу виведено газопровід.
За попередніми даними – без постраждалих.
У Криворізькому районі під обстрілами опинились Карпівська та Зеленодольська громади, по яких окупанти стріляли з РСЗВ “Ураган” та ствольної артилерії. З місцевих мешканців ніхто не постраждав.
- Нагадаємо, ввечері 4 серпня російські війська завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах Харкова. Є попередня інформація про 3 постраждалих.