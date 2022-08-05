Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, окупанти двічі обстріляли місто Нікополь з РСЗВ “Ураган”. Загалом по місту прилетіло 40 снарядів.

Як наслідок – пошкоджено близько 10 приватних будинків та господарських споруд. Також виникло загоряння на одному з місцевих підприємств – згоріли автобус і декілька автівок.

Серед місцевих мешканців жертв та постраждалих немає.

Також у Нікопольському районі під обстрілом опинилась Мирівська громада. По ній завдали удару з ракети Х-59. Зафіксовано руйнування житла. З ладу виведено газопровід.

За попередніми даними – без постраждалих.

У Криворізькому районі під обстрілами опинились Карпівська та Зеленодольська громади, по яких окупанти стріляли з РСЗВ “Ураган” та ствольної артилерії. З місцевих мешканців ніхто не постраждав.