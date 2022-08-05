У ніч на 5 серпня російські загарбники знову обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинились мешканці Криворізького та Нікопольского районів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, окупанти двічі обстріляли місто Нікополь з РСЗВ “Ураган”. Загалом по місту прилетіло 40 снарядів.

Як наслідок – пошкоджено близько 10 приватних будинків та господарських споруд. Також виникло загоряння на одному з місцевих підприємств – згоріли автобус і декілька автівок.

Серед місцевих мешканців жертв та постраждалих немає.

Також у Нікопольському районі під обстрілом опинилась Мирівська громада. По ній завдали удару з ракети Х-59. Зафіксовано руйнування житла. З ладу виведено газопровід.

За попередніми даними – без постраждалих.

У Криворізькому районі під обстрілами опинились Карпівська та Зеленодольська громади, по яких окупанти стріляли з РСЗВ “Ураган” та ствольної артилерії. З місцевих мешканців ніхто не постраждав.