По це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що окупанти не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців у прикордонних районах області.
Сьогодні під ворожим вогнем опинилась ферма у селі Чернещина в Ізюмському районі області.
“На жаль, внаслідок обстрілу загинув 30-річний працівник ферми. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого”, – повідомив Синєгубов.
- За добу російські окупанти обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 46 цивільних об’єктів.