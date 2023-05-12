Сьогодні, 12 травня, російські окупанти обстріляли ферму в Ізюмському районі на Харківщині. Унаслідок злочинних дій окупантів загинула одна особа.

По це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що окупанти не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців у прикордонних районах області.

Сьогодні під ворожим вогнем опинилась ферма у селі Чернещина в Ізюмському районі області.

“На жаль, внаслідок обстрілу загинув 30-річний працівник ферми. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого”, – повідомив Синєгубов.