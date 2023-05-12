По це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що окупанти не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців у прикордонних районах області.

Сьогодні під ворожим вогнем опинилась ферма у селі Чернещина в Ізюмському районі області.

“На жаль, внаслідок обстрілу загинув 30-річний працівник ферми. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого”, – повідомив Синєгубов.