Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Він зазначив, що чи не щоденно війська РФ обстрілюють медичні заклади Херсона.
До прикладу нещодавно було обстріляно пологовий будинок, а сьогодні вранці – Обласний кардіологічний диспансер.
Унаслідок злочинних дій росіян постраждало двоє осіб – це охоронець та працівник котельні.
У будівлі внаслідок обстрілу зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.
- Протягом вівторка, 27 грудня, російські армійці 50 разів відкривали вогонь по території Херсонської області. Із них 23 рази окупанти відкривали вогонь безпосередньо по місту Херсон.