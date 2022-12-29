Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що чи не щоденно війська РФ обстрілюють медичні заклади Херсона.

До прикладу нещодавно було обстріляно пологовий будинок, а сьогодні вранці – Обласний кардіологічний диспансер.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Унаслідок злочинних дій росіян постраждало двоє осіб – це охоронець та працівник котельні.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

У будівлі внаслідок обстрілу зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.