Сьогодні, під час чергового обстрілу Херсона, російські окупанти поцілили в Обласний кардіологічний диспансер.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що чи не щоденно війська РФ обстрілюють медичні заклади Херсона.

До прикладу нещодавно було обстріляно пологовий будинок, а сьогодні вранці – Обласний кардіологічний диспансер.

Унаслідок злочинних дій росіян постраждало двоє осіб – це охоронець та працівник котельні.

У будівлі внаслідок обстрілу зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.