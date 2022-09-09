Сьогодні вдень російські окупанти укотре обстріляли місто Харків. За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждав дитсадок.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

О 14:18 у своєму Telegram-каналі очільник Харкова повідомив про потужний обстріл міста.

За його даними, росіяни стріляли по місту з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

“Поки що точно відомо про прильоти у Шевченківському районі. Попередньо постраждав дитсадок та пожежа на одній автозаправці”, – написав Терехов

Інформація щодо можливих постраждалих ще встановлюється.