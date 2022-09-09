Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
О 14:18 у своєму Telegram-каналі очільник Харкова повідомив про потужний обстріл міста.
За його даними, росіяни стріляли по місту з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
“Поки що точно відомо про прильоти у Шевченківському районі. Попередньо постраждав дитсадок та пожежа на одній автозаправці”, – написав Терехов
Інформація щодо можливих постраждалих ще встановлюється.
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