Вдень 1 квітня російські окупанти обстріляли Харківську область. Як наслідок - загинула одна людина.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, сьогодні о 12:00 російські окупаційні війська відкрили вогонь по смт Дворічна.

Як наслідок – загинув 43-річний цивільний чоловік.

Під обстрілами Харківщина перебувала і протягом минулої доби, 31 березня. Зокрема окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Під вогнем окупантів перебували населені пункти Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Кам’янка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне та інші населені пункти.

“На щастя, обійшлося без значних руйнувань та постраждалих”, – повідомив очільник Харківщини.