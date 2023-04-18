18 квітня російські окупаційні війська укотре обстріляли Херсон. Є загиблий та поранені.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За інформацією слідства, вранці 18 квітня війська РФ укотре обстріляли Херсон. Ворожі снаряди поцілили у середмістя Херсона, у місця скупчення людей.

Як наслідок – загинув один чоловік. Ще 9 осіб зазнали поранень.

Також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки та автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими проводять першочергові заходи для фіксування злочину, вчиненого армією РФ.