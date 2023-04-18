Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
За інформацією слідства, вранці 18 квітня війська РФ укотре обстріляли Херсон. Ворожі снаряди поцілили у середмістя Херсона, у місця скупчення людей.
Як наслідок – загинув один чоловік. Ще 9 осіб зазнали поранень.
Також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки та автотранспорт.
Прокурори спільно зі слідчими проводять першочергові заходи для фіксування злочину, вчиненого армією РФ.
- Вночі на 18 квітня ворожі війська обстріляли місто Слов’янськ Донецької області – застосували ракети С-300 та дрони-камікадзе. Внаслідок атаки пошкоджено 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, розважальний центр, бізнес-центр та автівки.