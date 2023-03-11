Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
У суботу, 11 березня, війська РФ здійснили черговий обстріл Херсона.
Ворожі снаряди поцілили поруч з одним із супермаркетів міста, внаслідок чого загинуло троє мирних осіб.
Кількість постраждалих осіб ще встановлюється.Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- 9 березня внаслідок масованого російського удару по території Україні у Херсоні на зупинці громадського транспорту загинуло троє людей. Водночас ще двоє постраждали.