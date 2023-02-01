Одна людина загинула та одна дістала поранення у результаті російських ударів по Херсонській області 31 січня.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА у Telegram.

“Минулої доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 31 січня російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів. Крім того, Херсон загарбники обстріляли 8 разів, пошкодивши домівки мирних жителів.

Зауважимо, що після того, як українські захисники звільнили Херсон, російські армійці щоденно обстрілюють місто. У британській розвідці назвали ймовірну причину таких дій окупантів.

Однією з цілей обстріли Херсона, ймовірно, є намагання погіршити моральний стан цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро.